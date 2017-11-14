В ОНФ предложили разрешить покупать на маткапитал автомобили

Такое исключение можно сделать для родителей детей-инвалидов, считают активисты общественного движения.

Москва. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) разрабатывают поправки к перечню товаров и услуг, на которые разрешено тратить материнский капитал. Изменения адресованы семьям, в которых есть дети-инвалиды, сообщает RT.

Как рассказала телекомпании активистка ОНФ, сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате Елена Клочко, пришло время пойти навстречу пожеланиям родителей, имеющих детей, неспособных самостоятельно передвигаться. Для доставки их в больницы, социальные и учебные учреждения может быть крайне необходим автомобиль.

«Но в этом случае нужно продумать механизм, чтобы автомобиль использовался именно для нужд ребёнка», - подчеркнула Клочко.

Напомним, сейчас сертификат можно использовать для покупки жилья, оплаты услуг детсадов и учебных заведений. Также маткапитал можно перевести в накопительную часть страховой пенсии матери. Его размер в 2017 году составляет 453 тысячи 26 рублей. Деньги выплачиваются при рождении (усыновлении) второго ребенка и последующих детей.