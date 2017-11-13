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      Снижение инфляции повысило зарплаты россиян на 2,5%

      15:22, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:22, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #экономика\n#зарплата\n#инфляция\n#цены\n#деньги
      Фото: pixabay.com
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      Замедление роста цен привело к росту покупательной способности рубля.  

      Москва. Зарплаты россиян выросли на 2,5% к ноябрю 2017 года. Это произошло впервые за несколько последних лет, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. 

      Основной причиной увеличения фактических заработков стало не столько повышение окладов, сколько замедление инфляции. Она сбавила темпы более чем в два раза - с 4,1% до 1,7%.   

      Министерство труда и социальной защиты России данный факт оценивает положительно и отмечает, что наметившийся процесс ведет к восстановлению покупательной способности заработной платы после ее снижения на 9% в 2015 году. 

      В Центробанке обращают внимание на то, что в ноябре-декабре поднимутся зарплаты у бюджетников. Регионы обязаны сделать это согласно майским указам Президента России. В результате в конце года общий рост зарплат в экономике может увеличиться дополнительно до 1,5%.

      15:22, 13 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      114
      0
      #экономика\n#зарплата\n#инфляция\n#цены\n#деньги

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