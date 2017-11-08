  • $ 58.46 ↑
  • € 67.77 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Госдуме предложили разрешить судам списывать долги безнадежных банкротов

      17:38, 08 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:38, 08 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      181
      0
      #банки\n#кредиты\n#долги\n#деньги\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
      181
      0

      Отмечается, что речь идет о добросовестных гражданах, не имеющих возможности расплатиться с кредиторами.  

      Москва. Судам могут разрешить списывать долги граждан-банкротов, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов. Законопроект об этом внесён в Госдуму России и опубликован на сайте нижней палаты, сообщает RT

      Документ дополняет принятый ранее закон о банкротстве физических лиц. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на сохранение прописанной в законе социально-реабилитационной роли банкротства. 

      В частности, предлагается дополнить законодательство положением о том, что целью реализации имущества гражданина является не только удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов.   

      Также указывается на то, что отсутствие или недостаток имущества не препятствует введению процедуры банкротства физического лица.

      17:38, 08 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      181
      0
      #банки\n#кредиты\n#долги\n#деньги\n#Госдума

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      10:24, 06 ноября, 2017
      15235

      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

      6779
      13:00, 01 ноября, 2017

      Дождь из кирпичей в Удмуртии, отстранение от Олимпиады и шумная упаковка: что произошло минувшей ночью

      6166
      08:00, 02 ноября, 2017

      Два человека погибли при столкновении 4 авто в Удмуртии

      5578
      14:17, 06 ноября, 2017

      Платная дорога Ижевск-Игра может появиться в Удмуртии

      4900
      09:00

      Во Владимирской области пропало озеро

      15:09, 01 ноября, 2017
      2484

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      1618
      18:10, 05 ноября, 2017

      РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

      1137
      14:21, 04 ноября, 2017

      Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

      910
      11:00, 02 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      898
      18:31, 07 ноября, 2017

      В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

      10:28, 01 ноября, 2017
      3278

      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      775
      20:36, 04 ноября, 2017

      В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

      603
      17:22, 02 ноября, 2017

      Ученые сравнили увлечение продукцией Apple с религиозным культом

      582
      19:22, 03 ноября, 2017

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      576
      13:59, 06 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: увольнение Игоря Краснова и платная дорога Ижевск – Игра

      Удмуртия в минуту: продажа ижевских бань и погибшая под поездом женщина

      07 ноября, 2017

      "Ночь искусств" в Удмуртии

      04 ноября, 2017