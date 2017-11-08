Госдуме предложили разрешить судам списывать долги безнадежных банкротов

Отмечается, что речь идет о добросовестных гражданах, не имеющих возможности расплатиться с кредиторами.

Москва. Судам могут разрешить списывать долги граждан-банкротов, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов. Законопроект об этом внесён в Госдуму России и опубликован на сайте нижней палаты, сообщает RT.

Документ дополняет принятый ранее закон о банкротстве физических лиц. В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на сохранение прописанной в законе социально-реабилитационной роли банкротства.

В частности, предлагается дополнить законодательство положением о том, что целью реализации имущества гражданина является не только удовлетворение требований кредиторов, но и освобождение добросовестного гражданина от долгов.

Также указывается на то, что отсутствие или недостаток имущества не препятствует введению процедуры банкротства физического лица.