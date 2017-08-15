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      Доля теневых зарплат в России упала до минимума за последние 6 лет

      17:12, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      17:12, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      59
      0
      #экономика\n#зарплата\n#Росстат\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      59
      0

      В рублях она составила за 2016 год 10,3 трлн рублей.  

      Москва. В Росстате подсчитали «серый» фонд оплаты труда в стране. Согласно данным ведомства, которые приводит телекомпания «Мир», в 2016 году он составил 10,3 трлн рублей, или 25,3% от общего объема зарплат.  

      Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 25,4%. В целом, начиная с 2012 года, когда произошел резкий скачок масштабов выплат «в конвертах», это наименьшая в пропорциональном отношении «серая» составляющая реального фонда оплаты труда.  

      В то же время, отмечают в Росстате, несмотря на сокращение в процентах, в абсолютных цифрах скрытые от налоговых органов платежи увеличилась  – в прошлом году они составляли 9,7 трлн.  

      Добавим, по данным того же Росстата, в теневом секторе трудится больше 15 млн человек, т.е. практически каждый четвертый работающий житель страны.

      17:12, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      59
      0
      #экономика\n#зарплата\n#Росстат\n#деньги

       

       

       

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