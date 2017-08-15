Доля теневых зарплат в России упала до минимума за последние 6 лет

В рублях она составила за 2016 год 10,3 трлн рублей.

Москва. В Росстате подсчитали «серый» фонд оплаты труда в стране. Согласно данным ведомства, которые приводит телекомпания «Мир», в 2016 году он составил 10,3 трлн рублей, или 25,3% от общего объема зарплат.

Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 25,4%. В целом, начиная с 2012 года, когда произошел резкий скачок масштабов выплат «в конвертах», это наименьшая в пропорциональном отношении «серая» составляющая реального фонда оплаты труда.

В то же время, отмечают в Росстате, несмотря на сокращение в процентах, в абсолютных цифрах скрытые от налоговых органов платежи увеличилась – в прошлом году они составляли 9,7 трлн.

Добавим, по данным того же Росстата, в теневом секторе трудится больше 15 млн человек, т.е. практически каждый четвертый работающий житель страны.