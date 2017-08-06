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      Ставки по ипотеке в России достигли минимума

      10:01, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      10:01, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      129
      0
      #банки\n#кредиты\n#ипотека\n#Россия
      Фото: pixabay.com
      129
      0

      Сейчас они в среднем  составляют  11,11%

      Москва. Россия. Июнь 2017 года стал месяцем самой дешевой ипотеки. По данным Центробанка России, ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторически минимального значения - 11,11%.

      По материалам Центробанка, за первые шесть месяцев года  банки всего выдали около 423 500 ипотечных кредитов на общую сумму приблизительно 773 млрд руб., из них в июне 2017 г. было выдано 84 900 кредитов на общую сумму около 157,6 млрд руб. На фоне снижения процентных ставок объем рублевых ипотек увеличился на 9,1%.

      При этом портфель ипотечных кредитов вырос по сравнению с аналогичным периодом  прошлого года  на 11,6% и на 1 июля составил 4 трлн 670,9 млрд рублей. Доля просроченных ипотечных кредитов держится на низком уровне - 1,5% (71,6 млрд руб.).

      10:01, 06 августа, 2017
      Юлия Мокрушина
      129
      0
      #банки\n#кредиты\n#ипотека\n#Россия

       

       

       

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