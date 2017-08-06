Ставки по ипотеке в России достигли минимума

Сейчас они в среднем составляют 11,11%

Москва. Россия. Июнь 2017 года стал месяцем самой дешевой ипотеки. По данным Центробанка России, ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторически минимального значения - 11,11%.

По материалам Центробанка, за первые шесть месяцев года банки всего выдали около 423 500 ипотечных кредитов на общую сумму приблизительно 773 млрд руб., из них в июне 2017 г. было выдано 84 900 кредитов на общую сумму около 157,6 млрд руб. На фоне снижения процентных ставок объем рублевых ипотек увеличился на 9,1%.

При этом портфель ипотечных кредитов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% и на 1 июля составил 4 трлн 670,9 млрд рублей. Доля просроченных ипотечных кредитов держится на низком уровне - 1,5% (71,6 млрд руб.).