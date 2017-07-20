Судебные приставы планируют списать долги россиян перед банками почти на 1 триллион рублей

Речь идет о кредитах, невозможных к взысканию.

Москва. В 2017 году ФССП планирует списать безнадежные долги россиян перед банками на сумму почти в 1 триллион рублей. Речь идет о кредитных задолженностях, невозможных к взысканию после решения суда, пишут Известия.ру.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в интервью изданию, сейчас в исполнительных производствах находятся 4 миллиона дел о взыскании задолженностей на сумму более 2 триллионов рублей. В конце года из них планируется закрыть без достижения результата 49 процентов.