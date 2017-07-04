Размер задолженности, с которой не выпускают за рубеж, могут повысить до 30 тысяч рублей

Сейчас за границу не выпускают тех, кто не заплатил 10 тысяч.

Москва. С 10 до 30 тысяч рублей предложили в Госдуме увеличить в предельную сумму задолженности, с которой не выпускают за границу. Об этом сообщил «Известиям» член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.

По словам народного избранника, для этого будут внесены поправки в закон «Об исполнительном производстве». Новшества должны вступить в силу с 1 октября.

Добавим, если эти поправки будут приняты законодателями, они не коснутся социально значимых долгов, таких как алименты, возмещение вреда здоровью, имущественного ущерба.