Банки получили черные списки сомнительных клиентов, составленные Росфинмониторингом

Упомянутые в нем лица могут быть причастны к отмывке незаконных доходов и террористической деятельности.

Москва. Росфинмониторинг отправил в банки черные списки. В них занесены граждане, подозреваемые в причастности к терроризму и незаконной отмывке денег, пишут «Известия».

В перечне - 200 тысяч подозрительных клиентов. Теперь они могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении операций.

Финансовые организации имеют право как продолжать обслуживать фигурантов списка, так и прервать сотрудничество с ними. Формально список носит рекомендательный характер. Однако эксперты напоминают, что при отзыве лицензий у кредитных учреждений в перечне причин Центробанк часто указывает на нарушения «антиотмывочного» законодательства.

Добавим, право отказать в обслуживании клиенту из черного списка имеют как банки, так и негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды и микрофинансовые организации.