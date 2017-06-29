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      Банки получили черные списки сомнительных клиентов, составленные Росфинмониторингом

      15:32, 29 июня, 2017
      Новичок
      15:32, 29 июня, 2017
      Новичок
      184
      0
      #терроризм\n#банки\n#кредиты\n#Центробанк\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      184
      0

      Упомянутые в нем лица могут быть причастны к отмывке незаконных доходов и террористической деятельности.  

      Москва. Росфинмониторинг отправил в банки черные списки. В них занесены граждане, подозреваемые в причастности к терроризму и незаконной отмывке денег, пишут «Известия».  

      В перечне - 200 тысяч подозрительных клиентов. Теперь они могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении операций.  

      Финансовые организации имеют право как продолжать обслуживать фигурантов списка, так и прервать сотрудничество с ними. Формально список носит рекомендательный характер. Однако эксперты напоминают, что при отзыве лицензий у кредитных учреждений в перечне причин Центробанк часто указывает на нарушения «антиотмывочного» законодательства.  

      Добавим, право отказать в обслуживании клиенту из черного списка имеют как банки, так и негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды и микрофинансовые организации.

      15:32, 29 июня, 2017
      Новичок
      184
      0
      #терроризм\n#банки\n#кредиты\n#Центробанк\n#финансы и деньги

       

       

       

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