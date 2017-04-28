Сбербанк России с 1 мая снизит ставки по потребительским кредитам

Параллельно с этим заемщики смогут получить дополнительную скидку.

Москва. Сбербанк России решил снизить ставки по всей линейке потребительских кредитов с 1 мая 2017 года. Максимальный размер сокращения ставки составит 4 процентных пункта, сообщает «РБК».

«Рыночная ситуация меняется, рынок потребительского кредитования постепенно восстанавливается, снижается ключевая ставка, и Сбербанк адекватно реагирует на эти изменения. Сбербанк в апреле увеличил почти вдвое максимальную сумму кредита по потребительским кредитам и теперь выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного уровня», — отметили в пресс-службе банка.

Ожидается, что минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц составит 12,9% годовых, по потребительским кредитам в рублях без обеспечения – 13,9% годовых. В рамках промоакции такие кредиты будут выдавать с дополнительной скидкой 1 процентный пункт при условии подачи клиентом заявки с использованием сервиса «Сбербанк-Онлайн».

До 18 июня 2017 года минимальная ставка по кредитам размером свыше 300 тыс. рублей составит 2,9% годовых.