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      Банкам России разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa

      17:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      17:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      171
      0
      #банки\n#платежи\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      171
      0

      Ее размер устанавливают сами платежные системы.

      Москва. Платежная система Visa разрешила российским банкам-владельцам банкоматов взымать комиссию со своих клиентов при снятии наличных. Об этом со ссылкой на «Ведомости» пишет Lenta.ru.

      Размер межбанковской комиссии устанавливают сами платежные системы. У MasterCard она составляет 0,5% от суммы транзакции, у Visa – 0,45% плюс три рубля, у «Мира» - 0,45%. Снятие наличных с банкоматов финансовые организации чаще всего делают бесплатным и оплачивают комиссию из собственных средств.

      Новая практика позволит клиентам всегда знать единый тариф, каким бы банкоматом они не пользовались.

      По словам генерального директора Visa в России Екатерины Петелиной, система периодически пересматривает тарифную политику соответственно изменениям рынка. Новые правила дают возможность сохранить межбанковскую комиссию на уровне 0,45% плюс три рубля или снизить ее до 0,25%, добавив при этом комиссию с клиента.

      MasterCard также поддерживает изменения и может снизить тарифы уже в ближайшие месяцы.

      17:06, 17 марта, 2017
      Яна Шамаева
      171
      0
      #банки\n#платежи\n#деньги\n#финансы и деньги
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