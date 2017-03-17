Банкам России разрешили брать комиссию за снятие наличных с карт Visa

Ее размер устанавливают сами платежные системы.

Москва. Платежная система Visa разрешила российским банкам-владельцам банкоматов взымать комиссию со своих клиентов при снятии наличных. Об этом со ссылкой на «Ведомости» пишет Lenta.ru.

Размер межбанковской комиссии устанавливают сами платежные системы. У MasterCard она составляет 0,5% от суммы транзакции, у Visa – 0,45% плюс три рубля, у «Мира» - 0,45%. Снятие наличных с банкоматов финансовые организации чаще всего делают бесплатным и оплачивают комиссию из собственных средств.

Новая практика позволит клиентам всегда знать единый тариф, каким бы банкоматом они не пользовались.

По словам генерального директора Visa в России Екатерины Петелиной, система периодически пересматривает тарифную политику соответственно изменениям рынка. Новые правила дают возможность сохранить межбанковскую комиссию на уровне 0,45% плюс три рубля или снизить ее до 0,25%, добавив при этом комиссию с клиента.

MasterCard также поддерживает изменения и может снизить тарифы уже в ближайшие месяцы.