С таким заявлением в понедельник, 13 марта, выступил глава ведомства Антон Силуанов.

Москва. Министерство финансов предложило установить ставки страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22%. Как пишет Lenta.ru, об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22%. И компенсироваться ставкой в 22% налога на добавленную стоимость», — сказал Силуанов.

Кроме того, экспортная пошлина на нефть в России может быть полностью отменена в 2022-2025 годов, добавил министр.

Отметим, что в Минэкономразвития считают, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) следует повысить до 15%. Из них 6-8% требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение подоходного налога компенсируется снижением нагрузки на работодателей — с 30 до 21 процента ставки страховых взносов.

15 февраля Силуанов сообщил, что повышение НДС хотя бы на один процент приведет к росту инфляции на 0,5-0,7 процентного пункта.