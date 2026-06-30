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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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65-летнюю жительницу Удмуртии подозревают в поджоге дома бывшего сожителя

13:05, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
65-летнюю жительницу Удмуртии подозревают в поджоге дома бывшего сожителя
13:05, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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0
#поджог\n#преступление\n#Удмуртия\n#Ува\n#Увинский район
Источник фото: ИИ
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По данным следствия, женщина облила дом бензином.

Ува. Удмуртия. Жительницу Удмуртии подозревают в поджоге дома бывшего возлюбленного. Как сообщает пресс-служба МВД по УР, причиной такого поступка стал бытовой конфликт.

После ссоры 65-летняя женщина нашла во дворе стеклянную бутылку с бензином и облила им дом мужчины, после чего скрылась. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

 

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13:05, 30 июня, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
10
0
#поджог\n#преступление\n#Удмуртия\n#Ува\n#Увинский район