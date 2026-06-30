Ува. Удмуртия. Жительницу Удмуртии подозревают в поджоге дома бывшего возлюбленного. Как сообщает пресс-служба МВД по УР, причиной такого поступка стал бытовой конфликт.

После ссоры 65-летняя женщина нашла во дворе стеклянную бутылку с бензином и облила им дом мужчины, после чего скрылась. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.