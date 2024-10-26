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В Липецке осужденные выкопали подземный ход и покинули колонию

14:03, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Липецке осужденные выкопали подземный ход и покинули колонию
14:03, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
402
0
#Липецк\n#колония\n#побег из тюрьмы
Источник фото: pxhere.com
402
0

Все беглецы – выходцы из Средней Азии.

Липецк. Липецкая область. Побег осужденных произошел в колонии №2 в Липецке. При обходе территории сотрудники обнаружили подкоп, после проверки было установлено, что территорию покинули 6 выходцев из Средней Азии, передает RT.

Поиском беглецов занялись ФСИН, Росгвардия, ФСБ и МВД. По горячим следам направлены группы преследования.  

Сообщается также, что в Липецкую область выехала группа сотрудников Центрального аппарата ФСИН. В ведомстве сформирован оперштаб по розыску и задержанию преступников.

Также будет проведена проверка работы сотрудников колонии №2, допустивших побег.

14:03, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
402
0
#Липецк\n#колония\n#побег из тюрьмы