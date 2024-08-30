Кражу денег из Соловецкого монастыря раскрыли архангельские полицейские

Соловецкий. Архангельская область. Полиция раскрыла хищение денег из Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря, расположенного на Соловецком острове в Белом море. О необычном уголовном деле пишет «Российская газета» со ссылкой на управление МВД по Архангельской области.

За помощью обратился настоятель обители. Он рассказал, что в ночь с 4 на 5 августа из ящика в одном из помещений монастыря исчезли 228 тыс. рублей.

Подозрение пало на ранее неоднократно судимого 42-летнего мужчину, работавшего в монастыре пекарем. После исчезновения денег он покинул Соловецкие острова вместе с семьей.

Оказалось, что подозреваемый находится у тещи в поселке Рабочеостровск в Карелии. В ее квартире нашли пропавшую сумму денег.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Деньги возвращены наместнику Соловецкого монастыря епископу Порфирию.