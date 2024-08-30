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Кражу денег из Соловецкого монастыря раскрыли архангельские полицейские

11:58, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Кражу денег из Соловецкого монастыря раскрыли архангельские полицейские
11:58, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Архангельск\n#полиция\n#монастырь\n#деньги\n#кража\n#расследование\n#монахи
Фото: 29.мвд.рф
96
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228 тысяч рублей вернули настоятелю обители.

Соловецкий. Архангельская область. Полиция раскрыла хищение денег из Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря, расположенного на Соловецком острове в Белом море. О необычном уголовном деле пишет «Российская газета» со ссылкой на управление МВД по Архангельской области.

За помощью обратился настоятель обители. Он рассказал, что в ночь с 4 на 5 августа из ящика в одном из помещений монастыря исчезли 228 тыс. рублей.

Подозрение пало на ранее неоднократно судимого 42-летнего мужчину, работавшего в монастыре пекарем. После исчезновения денег он покинул Соловецкие острова вместе с семьей.

Оказалось, что подозреваемый находится у тещи в поселке Рабочеостровск в Карелии. В ее квартире нашли пропавшую сумму денег.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Деньги возвращены наместнику Соловецкого монастыря епископу Порфирию.

11:58, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Архангельск\n#полиция\n#монастырь\n#деньги\n#кража\n#расследование\n#монахи