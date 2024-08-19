Три человека попали в реанимацию из-за пожара на газопроводе в Башкирии

Уфа. Башкирия. Тяжелые травмы получили три человека в результате пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Башкирия). Всех отправили в реанимацию, передает RT.

По данным Минздрав региона, пострадавшие направлены в городскую больницу № 1 Стерлитамака. Состояние двоих врачи оценивают, как тяжелое, третьего – крайне тяжелое.

В Главном управлении МЧС по Башкирии уточнили, что возраст пострадавших – от 36 лет до 51 года.

По предварительным данным, пожар на территории Стерлитамакского нефтехимического завода произошел из-за разгерметизации воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа.