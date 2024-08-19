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Три человека попали в реанимацию из-за пожара на газопроводе в Башкирии

13:56, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Три человека попали в реанимацию из-за пожара на газопроводе в Башкирии
13:56, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Башкирия\n#завод\n#газ\n#пострадавшие\n#пожар
Фото: t.me/mchsrb01
39
0

Возгорание могло произойти из-за разгерметизации воздушной линии.

Уфа. Башкирия. Тяжелые травмы получили три человека в результате пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (Башкирия). Всех отправили в реанимацию, передает RT.

По данным Минздрав региона, пострадавшие направлены в городскую больницу № 1 Стерлитамака. Состояние двоих врачи оценивают, как тяжелое, третьего – крайне тяжелое.

В Главном управлении МЧС по Башкирии уточнили, что возраст пострадавших – от 36 лет до 51 года. 

По предварительным данным, пожар на территории Стерлитамакского нефтехимического завода произошел из-за разгерметизации воздушной линии газопровода с последующим факельным горением сжиженного газа.

13:56, 19 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Башкирия\n#завод\n#газ\n#пострадавшие\n#пожар