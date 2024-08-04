Более 10 тысяч крымчан остались без электричества из-за аварии

Саки. Сакский район. Из-за аварии в Крыму без электричества осталось более 10 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронки в своем ТГ-канале.

Из-за технологического нарушения в сетях ГУП РК «Крымэнерго» в Сакском районе десять населенных пунктов остались без доступа к электроэнергии. Авария обесточила 106 трансформаторных подстанций, 4 909 абонентов. Всего от энергоснабжения отключили 10 788 человек.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.