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Более 10 тысяч крымчан остались без электричества из-за аварии

16:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 10 тысяч крымчан остались без электричества из-за аварии
16:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
58
0
#Крым\n#авария
Фото: unsplash.com (Fré Sonneveld)
58
0

Обесточено 106 трансформаторных подстанций.

Саки. Сакский район. Из-за аварии в Крыму без электричества осталось более 10 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронки в своем ТГ-канале.

Из-за технологического нарушения в сетях ГУП РК «Крымэнерго» в Сакском районе десять населенных пунктов остались без доступа к электроэнергии. Авария обесточила 106 трансформаторных подстанций, 4 909 абонентов. Всего от энергоснабжения отключили 10 788 человек.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

16:30, 04 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
58
0
#Крым\n#авария