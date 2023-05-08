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В Курганской области начнут выдавать компенсации потерявшим имущество при пожарах

12:20, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Курганской области начнут выдавать компенсации потерявшим имущество при пожарах
12:20, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
105
0
#Курганская область\n#пожары\n#МЧС\n#помощь
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области
105
0

В зависимости от размеров ущерба выплаты составят 10 и 50 тысяч рублей.

Курган. Курганская область. Жителям Курганской области, потерявшим имущество при пожарах, с 8 мая начнут выплачивать материальную помощь. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава региона Вадим Шумков.

«Мы сейчас постараемся определить сразу перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тысяч рублей, и они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях», — сообщил губернатор, отметив, что в случае полной утраты имущества граждане получат по 50 тыс. рублей.

По словам Шумкова, все лишившиеся в результате пожаров жилья находятся в пунктах временного размещения, с ними работают психологи. Гражданам, потерявшим документы, необходимые для их восстановления консультации дадут представители областной администрации региона, которые также будут работать в ПВР без выходных.

Отметим, выехавший в Курганскую область глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в регионе локализовали 9 из 13 пожаров. Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации возгораний, достигла почти 1,3 тыс. человек и 332 единицы техники.

Напомним, вечером 7 мая в Курганскую область из Удмуртии выехал наряд сил и средств регионального управления МЧС России. Численность отряда составляет 50 спасателей при 9 единицах спецтехники.

12:20, 08 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
105
0
#Курганская область\n#пожары\n#МЧС\n#помощь