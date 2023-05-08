В Курганской области начнут выдавать компенсации потерявшим имущество при пожарах

Курган. Курганская область. Жителям Курганской области, потерявшим имущество при пожарах, с 8 мая начнут выплачивать материальную помощь. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава региона Вадим Шумков.

«Мы сейчас постараемся определить сразу перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тысяч рублей, и они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях», — сообщил губернатор, отметив, что в случае полной утраты имущества граждане получат по 50 тыс. рублей.

По словам Шумкова, все лишившиеся в результате пожаров жилья находятся в пунктах временного размещения, с ними работают психологи. Гражданам, потерявшим документы, необходимые для их восстановления консультации дадут представители областной администрации региона, которые также будут работать в ПВР без выходных.

Отметим, выехавший в Курганскую область глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в регионе локализовали 9 из 13 пожаров. Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации возгораний, достигла почти 1,3 тыс. человек и 332 единицы техники.

Напомним, вечером 7 мая в Курганскую область из Удмуртии выехал наряд сил и средств регионального управления МЧС России. Численность отряда составляет 50 спасателей при 9 единицах спецтехники.