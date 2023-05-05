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Устроивших взрыв на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани диверсантов задержали

12:49, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Устроивших взрыв на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани диверсантов задержали
12:49, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Краснодарский край\n#Украина\n#нефть\n#диверсанты\n#взрыв\n#пожар\n#задержание\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
38
0

Ранее предприятие стало целью двух атак беспилотников.

Ильский. Краснодарский край. Подозреваемых в организации взрыва на Ильском нефтеперерабатывающем заводе поймали в Краснодарском крае. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, злоумышленники подорвали одну из установок с помощью самодельного взрывного устройства и пытались скрыться через трубу нефтепровода диаметром около 1500 мм. Однако их заметили и задержали.

Утром 5 мая завод атаковал беспилотник. Он попал в воздушный охладитель компрессорной станции, что вызвало пожар на площади 60 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано. А в ночь на 4 мая то же предприятие подверглось нападению сразу 4-х дронов. В результате один резервуар с нефтепродуктами был разрушен, еще один вспыхнул. Пожар потушили. 

12:49, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Краснодарский край\n#Украина\n#нефть\n#диверсанты\n#взрыв\n#пожар\n#задержание\n#спецоперация\n#СВО