Устроивших взрыв на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани диверсантов задержали

Ильский. Краснодарский край. Подозреваемых в организации взрыва на Ильском нефтеперерабатывающем заводе поймали в Краснодарском крае. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, злоумышленники подорвали одну из установок с помощью самодельного взрывного устройства и пытались скрыться через трубу нефтепровода диаметром около 1500 мм. Однако их заметили и задержали.

Утром 5 мая завод атаковал беспилотник. Он попал в воздушный охладитель компрессорной станции, что вызвало пожар на площади 60 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано. А в ночь на 4 мая то же предприятие подверглось нападению сразу 4-х дронов. В результате один резервуар с нефтепродуктами был разрушен, еще один вспыхнул. Пожар потушили.