В Курганской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

Курган. Курганская область. В Курганской области из-за распространения лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Губернатор Вадим Шумков подписал соответствующий документ, в котором он поручил департаменту гражданской защиты выделить силы и средства для проведения мероприятий по ликвидации лесных пожаров и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

Отметим, что ранее режим ЧС действовал только в Кетовском округе и Кургане.

В Кетовском районе ландшафтный пожар перекинулся на деревню Логоушка, где огонь повредил около 80 построек, 30 из которых били жилыми. Погибла женщина. По факту пожара в деревне возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Возгорания фиксировались также в районе микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане. Полностью ликвидирован пожар в Утяке. В пятницу ландшафтные пожары перекинулись на деревни Юрахлы и Корнилово, где от огня также пострадали строения.