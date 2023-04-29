Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

В Курганской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации

11:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Курганской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
11:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Курган\n#лесные пожары
Фото: unsplash.com
118
0

Ранее режим ЧС действовал лишь в одном из областных округов.

Курган. Курганская область. В Курганской области из-за распространения лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Губернатор Вадим Шумков подписал соответствующий документ, в котором он поручил департаменту гражданской защиты выделить силы и средства для проведения мероприятий по ликвидации лесных пожаров и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

Отметим, что ранее режим ЧС действовал только в Кетовском округе и Кургане. 

В Кетовском районе ландшафтный пожар перекинулся на деревню Логоушка, где огонь повредил около 80 построек, 30 из которых били жилыми. Погибла женщина. По факту пожара в деревне возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Возгорания фиксировались также в районе микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане. Полностью ликвидирован пожар в Утяке. В пятницу ландшафтные пожары перекинулись на деревни Юрахлы и Корнилово, где от огня также пострадали строения.

11:00, 29 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Курган\n#лесные пожары