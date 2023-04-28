В Москве взяли под стражу ректора академии внешней торговли

Москва. Лефортовский суд Москвы отправил под арест задержанного ранее ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ Сергея Синельникова-Мурылева. Как сообщает «Рен ТВ», его подозревают в незаконном присвоении 1 млн рублей.

В отношении главы вуза возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

ВАВТ Сергей Синельников-Мурылев возглавил в 2007 году. В 2017 году он вошел в тройку самых богатых ректоров страны.

Напомним, в октябре 2022 года по подозрению в особо крупном мошенничестве в Москве арестовали ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина.