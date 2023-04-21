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Пенсионерка из Пермского края вместе с сухой травой сожгла шесть домов

15:47, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пенсионерка из Пермского края вместе с сухой травой сожгла шесть домов
15:47, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Пермский край\n#огонь\n#МЧС\n#ущерб\n#пенсионеры\n#поджог\n#пожар
Фото: pxhere.com
71
0

Пожар вспыхнул в поселки Горки Косинского района.

Горки. Пермский край. Попытка пожилой женщины выжечь сухую траву привела к возгоранию 6 частных домов, включая ее собственный. Инцидент произошел в поселке Горки Косинского района Пермского края, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на Telegram-канал 112.

По данным издания, 73-летняя жительница не смогла удержать под контролем разведенный огонь. С прошлогодней растительности пламя перекинулось сперва на крышу ее дома, а оттуда – на соседние кровли. 

Всего сгорело 6 деревянных строений, бездомными остались более 10 человек, в том числе семьи с детьми. К счастью, никто из них не погиб и не получил травм. Материальный ущерб от действий пенсионерки оценили в 3 млн рублей.

15:47, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Пермский край\n#огонь\n#МЧС\n#ущерб\n#пенсионеры\n#поджог\n#пожар