Вторжение 20 украинских диверсантов отбили в Брянской области

Случовск. Брянская область. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась проникнуть в Брянскую область с территории Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз, сообщает RT.

По данным губернатора, численность группы составляла 20 человек. Ее заметили возле села Случовск Погарского района. Российские военные и пограничники нанесли ДРГ огневое поражение.

Напомним, украинские диверсанты пытались проникнуть на Брянщину 29 марта в районе населенного пункта Ломаковка. Один пикап с террористами был уничтожен артиллерийским огнем, второй спешно покинул российскую территорию.

Ранее, 2 марта, украинская ДРГ в Брянской области обстреляла автомобиль с местными жителями, убив одного взрослого и ранив десятилетнего ребенка.