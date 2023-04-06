Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид

Вторжение 20 украинских диверсантов отбили в Брянской области

14:36, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Вторжение 20 украинских диверсантов отбили в Брянской области
14:36, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Украина\n#Россия\n#Брянская область\n#диверсанты\n#нападение\n#пограничники\n#ФСБ\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: duma.gov.ru
96
0

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз

Случовск. Брянская область. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась проникнуть в Брянскую область с территории Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз, сообщает RT.

По данным губернатора, численность группы составляла 20 человек. Ее заметили возле села Случовск Погарского района. Российские военные и пограничники нанесли ДРГ огневое поражение.

Напомним, украинские диверсанты пытались проникнуть на Брянщину 29 марта в районе населенного пункта Ломаковка. Один пикап с террористами был уничтожен артиллерийским огнем, второй спешно покинул российскую территорию. 

Ранее, 2 марта, украинская ДРГ в Брянской области обстреляла автомобиль с местными жителями, убив одного взрослого и ранив десятилетнего ребенка.

14:36, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Украина\n#Россия\n#Брянская область\n#диверсанты\n#нападение\n#пограничники\n#ФСБ\n#военные\n#СВО\n#спецоперация