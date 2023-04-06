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У пойманного в Брянской области украинского пилота изъяли автомат и бронежилет

10:08, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
У пойманного в Брянской области украинского пилота изъяли автомат и бронежилет
10:08, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Украина\n#Брянская область\n#военные\n#ФСБ\n#пограничники\n#Росгвардия\n#СВО\n#крушение самолета\n#задержание\n#оружие\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Легкомоторный самолет упал у населенного пункта Бутовск.

Бутовск. Брянская область. Пилот потерпевшего крушение в Брянской области украинского самолета имел при себе бронежилет и автомат с патронами. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС. 

Как рассказал агентству представитель Росгвардии, вооруженный летчик был задержан при участии всех силовых структур. Далее его передали сотрудникам ФСБ.

Вечером 5 апреля стало известно, что возле населенного пункта Бутовск Брянской области по неизвестной пока причине упал украинский легкомоторный самолет. Пилот пытался покинуть российскую территорию, но это ему не удалось, сообщили в погрануправлении региона.

UPD: Позднее стало известно, что задержанный – Александр Морозов, он является частным пилотом, летать научился в возрасте 50 лет, имеет собственный аэродром и самолет. Мужчина помогал ВСУ на добровольных началах, в соцсетях собирал деньги для украинских военных, участвовал в вывозе раненых и «воздушном патрулировании», сообщает RT.

10:08, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Украина\n#Брянская область\n#военные\n#ФСБ\n#пограничники\n#Росгвардия\n#СВО\n#крушение самолета\n#задержание\n#оружие\n#спецоперация