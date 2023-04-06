У пойманного в Брянской области украинского пилота изъяли автомат и бронежилет

Бутовск. Брянская область. Пилот потерпевшего крушение в Брянской области украинского самолета имел при себе бронежилет и автомат с патронами. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству представитель Росгвардии, вооруженный летчик был задержан при участии всех силовых структур. Далее его передали сотрудникам ФСБ.

Вечером 5 апреля стало известно, что возле населенного пункта Бутовск Брянской области по неизвестной пока причине упал украинский легкомоторный самолет. Пилот пытался покинуть российскую территорию, но это ему не удалось, сообщили в погрануправлении региона.

UPD: Позднее стало известно, что задержанный – Александр Морозов, он является частным пилотом, летать научился в возрасте 50 лет, имеет собственный аэродром и самолет. Мужчина помогал ВСУ на добровольных началах, в соцсетях собирал деньги для украинских военных, участвовал в вывозе раненых и «воздушном патрулировании», сообщает RT.