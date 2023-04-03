Спасатели обследуют здания после землетрясения на Камчатке

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, оперативные группы обследуют здания на предмет повреждений.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы на глубине 100 километров. Угрозы цунами нет.

Как пишет «Интерфакс», в квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди в панике выбегали из домов на улицу. Однако по предварительным данным жертв и разрушений нет.

В настоящее время спасатели и пожарные осматривают здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском муниципальном районе.

Как заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров, произошедшее землетрясение по своей магнитуде не является рекордным для Камчатки. Однако из-за того, что очаг сейсмоактивности находился относительно близко к поверхности Земли, жители ощутили толчки более сильно, чем обычно, пишут «Известия».