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Спасатели обследуют здания после землетрясения на Камчатке

10:04, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Спасатели обследуют здания после землетрясения на Камчатке
10:04, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#Камчатка\n#стихийное бедствие\n#спасатели\n#землетрясение
Фото: 41.mchs.gov.ru
85
0

Магнитуда подземных толчков составила 6,9.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, оперативные группы обследуют здания на предмет повреждений.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы на глубине 100 километров. Угрозы цунами нет.

Как пишет «Интерфакс», в квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди в панике выбегали из домов на улицу. Однако по предварительным данным жертв и разрушений нет.  

В настоящее время спасатели и пожарные осматривают здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском муниципальном районе.

Как заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров, произошедшее землетрясение по своей магнитуде не является рекордным для Камчатки. Однако из-за того, что очаг сейсмоактивности находился относительно близко к поверхности Земли, жители ощутили толчки более сильно, чем обычно, пишут «Известия».

10:04, 03 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#Камчатка\n#стихийное бедствие\n#спасатели\n#землетрясение