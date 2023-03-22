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Командующего Центральным округом Росгвардии арестовали по делу о взятках

16:50, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Командующего Центральным округом Росгвардии арестовали по делу о взятках
16:50, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Москва\n#Росгвардия\n#взятка
Фото: unsplash.com (Bermix Studio)
93
0

Генерал-майор Драгомирецкий свою вину признаёт, но не в полном объёме.

Москва. Реутовский гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Росгвардии Вадима Драгомирецкого по делу о взяточничестве в размере 28 млн рублей. Об этом сообщает RT.

«Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1,5 месяца, до 4 мая», — цитирует РИА Новости решение судьи.

Офицеру, который является командующим Центральным округом Росгвардии, вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Агентство уточняет, что свою вину генерал-майор признаёт, но не в полном объёме.

16:50, 22 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
93
0
#Москва\n#Росгвардия\n#взятка