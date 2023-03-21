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Украинский беспилотник атаковал НПС в Брянской области

16:13, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Украинский беспилотник атаковал НПС в Брянской области
16:13, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Украина\n#Брянская область\n#беспилотник
Фото: ИА "Сусанин"
76
0

По словам губернатора Богомаза, нападению подверглась нефтеперекачивающая станция «Новозыбков».

Брянск. Брянская область. Вооружённые силы Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. Об этом сообщил в своём ТГ-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков". Пострадавших нет», — написал глава региона.

Богомаз отметил, что на месте работают оперативные службы. В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий пришлось отключить электроэнергия в населённых пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Сновское, Дубровка. После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение возобновят, ответил губернатор.

16:13, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Украина\n#Брянская область\n#беспилотник