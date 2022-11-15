В ПАО «Т Плюс» предупредили о случаях мошенничества в сфере закупок

Специалисты ПАО «Т Плюс» выявили новые случаи мошенничества в закупочных процедурах. От имени компании распространяется недостоверная информация о проведении закупок, чтобы в дальнейшем навязать потенциальным поставщикам и контрагентам оплату за участие в тендерах. Для убедительности мошенники пользуются поддельными документами.

Отметим, компания не берет деньги за участие в закупочных процедурах. План закупок ПАО «Т Плюс» опубликован и регулярно обновляется в Единой информационной системе (ЕИС). Закупку можно проверить по номеру лота.

Кроме того, каждая конкурентная закупочная процедура отражается в личном кабинете ЕИС со всей документацией с привязкой к номеру лота. Также там указывается сотрудник ПАО «Т Плюс», с которым можно связаться. В разделе закупки на сайте информация дублируется.

В приглашениях к участию в процедуре указывается номер извещения о закупке, опубликованный в ЕИС, если она проходит в электронной форме — номер закупки на электронной торговой площадке,.

Достоверность процедуры можно проверить, обратившись на горячую линию ПАО «Т Плюс» по телефону 8 (800) 700-06-06, или направив письмо на электронную почту hotline@tplusgroup.ru.

Информацию о фактах мошенничества сотрудники компании передают в Службу безопасности, а при необходимости — в правоохранительные органы.

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