Главу Минархитектуры Оренбуржья могут осудить за хищение 19 миллионов рублей

Оренбург. Оренбургская область. Полиция подозревает министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталью Ибрагимову в мошенничестве на крупную сумму. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «КП».

Как рассказали изданию в пресс-службе Управления МВД по региону, Ибрагимова может быть причастна к хищению более чем 19 млн рублей. Средства были присвоены в результате искажения данных о стоимости работ при реализации госпрограммы по благоустройству городской среды в нескольких населенных пунктах области.

Суд может приговорить виновного в таком преступлении к 10 годам колонии.

Выявить хищение полицейские смогли в результате расследования дела в отношении руководителя Центра развития архитектуры, градостроительства и благоустройства Оренбургской области Владимира Андрющенко. Чиновника задержали в декабре 2021 года.

Напомним, 2 ноября в Республике Алтай экс-министра здравоохранения и его помощника осудили за взятки на 10 лет.