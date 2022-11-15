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Главу Минархитектуры Оренбуржья могут осудить за хищение 19 миллионов рублей

11:14, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Главу Минархитектуры Оренбуржья могут осудить за хищение 19 миллионов рублей
11:14, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
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#Оренбургская область\n#архитектура\n#благоустройство\n#чиновники\n#полиция\n#мошенничество\n#хищение
Фото: pxhere.com
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Руководителя ведомства подозревают в завышении отчетности о стоимости работ по благоустройству.

Оренбург. Оренбургская область. Полиция подозревает министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Наталью Ибрагимову в мошенничестве на крупную сумму. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «КП».

Как рассказали изданию в пресс-службе Управления МВД по региону, Ибрагимова может быть причастна к хищению более чем 19 млн рублей. Средства были присвоены в результате искажения данных о стоимости работ при реализации госпрограммы по благоустройству городской среды в нескольких населенных пунктах области.

Суд может приговорить виновного в таком преступлении к 10 годам колонии.

Выявить хищение полицейские смогли в результате расследования дела в отношении руководителя Центра развития архитектуры, градостроительства и благоустройства Оренбургской области Владимира Андрющенко. Чиновника задержали в декабре 2021 года.

Напомним, 2 ноября в Республике Алтай экс-министра здравоохранения и его помощника осудили за взятки на 10 лет.

11:14, 15 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Оренбургская область\n#архитектура\n#благоустройство\n#чиновники\n#полиция\n#мошенничество\n#хищение