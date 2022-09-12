Семерых павлинов убили в кафе в Москве

Москва. В московском кафе «Кислород» на Бауманской погибли семеро павлинов. Как передаёт «Российская газета», птиц, которые ранее долгие годы обитали в кафе, обнаружили мёртвыми в воскресенье, 11 сентября.

Две тушки обнаружены на территории кафе, ещё пять в павильоне, где они содержались. Охранник во время нападения отсутствовал. При этом одно из окон павильона было разбито.

Как не исключают сотрудники кафе, возможно злоумышленник пустил в разбитое окно собаку, которая загрызла птиц. Схожий случай был и в мае этого года. Тогда погибли три павлина.

В ГУВД столицы страны возбудили уголовное дело, идёт поиск подозреваемых. Будет ли владелец заведения заводить новых птиц, пока не сообщается.