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Семерых павлинов убили в кафе в Москве

17:35, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Семерых павлинов убили в кафе в Москве
17:35, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
156
0
#Москва\n#убийство\n#птицы
Фото: unsplash.com
156
0

Трагедия произошла в кафе на Бауманской.

Москва. В московском кафе «Кислород» на Бауманской погибли семеро павлинов. Как передаёт «Российская газета», птиц, которые ранее долгие годы обитали в кафе, обнаружили мёртвыми в воскресенье, 11 сентября. 

Две тушки обнаружены на территории кафе, ещё пять в павильоне, где они содержались. Охранник во время нападения отсутствовал. При этом одно из окон павильона было разбито.

Как не исключают сотрудники кафе, возможно злоумышленник пустил в разбитое окно собаку, которая загрызла птиц. Схожий случай был и в мае этого года. Тогда погибли три павлина.

В ГУВД столицы страны возбудили уголовное дело, идёт поиск подозреваемых. Будет ли владелец заведения заводить новых птиц, пока не сообщается.

17:35, 12 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
156
0
#Москва\n#убийство\n#птицы