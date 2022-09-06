Трёх выживших туристов эвакуировали с Ключевской сопки

Петропавловск-Камчатский. Спасатели эвакуировали с вулкана Ключевская сопка на Камчатке двоих туристов и гида, которые ожидали помощи в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Как передаёт «Интерфакс», об этом сообщила во вторник, 6 сентября, глава Ростуризма Зарина Догузова.

«По данным региональных властей, спасатели эвакуировали с Ключевского вулкана на Камчатке троих человек – двоих туристов и гида. Они находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь», — отметила Догузова.

По её словам, вертолётом МЧС людей доставили в ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского района.

«Сейчас пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи», — добавила она.

По данным Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, спасатели, добравшиеся до выживших на Ключевской сопке на высоте 3,3 тыс. метров скалолазов, осмотрели их и выяснили, что обморожения только у одного, остальные здоровы.

На месте остаются спасатели для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, находящихся на высоте 4 тыс. 158 метров.

Напомним, 30 августа группа из 10 туристов и двух гидов туркомпании «Экстрим Тайм», находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. 2 сентября девять человек начали подъём от промежуточной стоянки, домика на перевале вулканологов, ещё трое оставались в домике. В тот же день на высоте более 4,1 тыс. метров при падении пятеро туристов сорвались со склона и погибли. Затем в течение нескольких дней умерли ещё четыре человека из этой группы, в том числе один гид.

Погибшие альпинисты прибыли из Москвы, Новосибирска, Гуся-Хрустального, Камня на Оби, Электростали и Магнитогорска.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора турфирмы «Экстрим Тайм», организовавшей тур на вулкан. Руководителя турфирмы задержали.