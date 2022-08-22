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ФСБ задержала планировавшего совершить теракт в Индии смертника

11:49, 22 августа, 2022
Евгений Кандаков
ФСБ задержала планировавшего совершить теракт в Индии смертника
11:49, 22 августа, 2022
Евгений Кандаков
52
0
#Россия\n#Индия\n#ФСБ\n#спецслужбы\n#задержание\n#террористы\n#взрыв\n#террор\n#терроризм
Фото: pixabay.com
52
0

Жертвой взрыва должен был стать политический деятель данной страны.

Москва. Оперативники Федеральной службы безопасности задержали в России иностранца, который намеревался совершить теракт путем самоподрыва в Индии. Он является уроженцем одной из стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба ФСБ.

Жертвой взрыва должен был стать неназванный индийский политик. Отмечается, что смертник был завербован во время посещения Турции с апреля по июнь 2022 года. Перед этим идеологическую обработку неудавшегося шахида вели дистанционно через Teletgram. В итоге тот прибыл в Стамбул и дал присягу на верность одному из лидеров запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство».

Кураторы поставили перед своим подопечным задачу выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию. Однако возможный теракт был пресечен на этапе подготовки.

11:49, 22 августа, 2022
Евгений Кандаков
52
0
#Россия\n#Индия\n#ФСБ\n#спецслужбы\n#задержание\n#террористы\n#взрыв\n#террор\n#терроризм