Смерч обрушился на устричную ферму в Крыму

Новоозерное. Крым. Стихия нанесла ущерб крымским производителям устриц. От смерча пострадала ферма по выращиванию деликатесных моллюсков в курортном поселке Новоозерное Сакского района полуострова, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Ферма принадлежала предприятию «Донузлав Аквакультура». Смерч разрушил часть кровли производственного строения. Повреждения получили также 5 припаркованных рядом автомобилей. Они принадлежали сотрудникам фермы. Жертв среди местных жителей нет.

Отмечается, что 18 августа неблагоприятные погодные явления наблюдались в разных районах Крыма. Самые сильные дожди были отмечены в Ялте — здесь выпало 94 миллиметра осадков. А в Черноморском районе даже объявили режим ЧС.