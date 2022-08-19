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Смерч обрушился на устричную ферму в Крыму

13:34, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
Смерч обрушился на устричную ферму в Крыму
13:34, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
58
0
#погода\n#стихийное бедствие\n#ветер\n#дожди\n#ливни\n#ураган\n#Крым\n#видео\n#разрушения
Фото: pxhere.com
58
0

Стихия разбушевалась в курортном поселке Новоозерное.

Новоозерное. Крым. Стихия нанесла ущерб крымским производителям устриц. От смерча пострадала ферма по выращиванию деликатесных моллюсков в курортном поселке Новоозерное Сакского района полуострова, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Ферма принадлежала предприятию «Донузлав Аквакультура». Смерч разрушил часть кровли производственного строения. Повреждения получили также 5 припаркованных рядом автомобилей. Они принадлежали сотрудникам фермы. Жертв среди местных жителей нет.

Отмечается, что 18 августа неблагоприятные погодные явления наблюдались в разных районах Крыма. Самые сильные дожди были отмечены в Ялте — здесь выпало 94 миллиметра осадков. А в Черноморском районе даже объявили режим ЧС.

13:34, 19 августа, 2022
Евгений Кандаков
58
0
#погода\n#стихийное бедствие\n#ветер\n#дожди\n#ливни\n#ураган\n#Крым\n#видео\n#разрушения