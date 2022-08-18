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Во Внуково поймали контрабандистов с золотыми слитками на 800 млн рублей

17:51, 18 августа, 2022
Евгений Кандаков
Во Внуково поймали контрабандистов с золотыми слитками на 800 млн рублей
17:51, 18 августа, 2022
Евгений Кандаков
54
0
#Москва\n#аэропорт\n#Внуково\n#таможня\n#золото\n#контрабанда
Фото: pixabay.com
54
0

Курьеры хотели доставить драгоценный металл в ОАЭ.

Москва. 225 кг золота в слитках пытались вывезти из России. Контрабандистов задержали в аэропорту Внуково, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Доставить 45 мерных слитков драгоценного металла стоимостью в 800 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты планировали 6 злоумышленников. Среди них были россияне и граждане Армении. Курьеры разделились на 2 группы по 3 человека. Первая тройка должна была вылететь в Ереван, именно в ее багаже находилось золото на начальном этапе операции. Контрабандисты решили воспользоваться отсутствием таможенного контроля на авиарейсах в Армению, которая входит в состав Евразийского экономического союза.

Вторая тройка имела на руках билеты в Дубай. Эти граждане прошли контроль с пустыми чемоданами. Далее обе группы встретились в нейтральной зоне аэропорта и обменялись багажом, чтобы вывезти золото в ОАЭ. Однако в самолете их задержали таможенники.

Возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда»). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

17:51, 18 августа, 2022
Евгений Кандаков
54
0
#Москва\n#аэропорт\n#Внуково\n#таможня\n#золото\n#контрабанда