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В Джанкое и Ялте разгромили ячейку террористической организации

15:24, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Джанкое и Ялте разгромили ячейку террористической организации
15:24, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Крым\n#терроризм\n#террористы\n#агитация\n#ФСБ\n#Украина\n#задержание
Фото: vk.com/rt_russian
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Действия злоумышленников координировались с территории Украины.

Ялта. Крым. ФСБ выявила ячейку международной террористической организации в Крыму. 6 ее членов задержаны в Джанкое и Ялте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).

Все задержанные – граждане России. Однако их действия координировали с территории Украины. В Крыму злоумышленники распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных жителей из числа мусульман, для чего проводили тайные собрания.

В ходе обысков на квартирах задержанных изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. В отношении радикалов возбуждены уголовные дела.

15:24, 17 августа, 2022
Евгений Кандаков
135
0
#Крым\n#терроризм\n#террористы\n#агитация\n#ФСБ\n#Украина\n#задержание