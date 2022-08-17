В Джанкое и Ялте разгромили ячейку террористической организации

Ялта. Крым. ФСБ выявила ячейку международной террористической организации в Крыму. 6 ее членов задержаны в Джанкое и Ялте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).

Все задержанные – граждане России. Однако их действия координировали с территории Украины. В Крыму злоумышленники распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных жителей из числа мусульман, для чего проводили тайные собрания.

В ходе обысков на квартирах задержанных изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. В отношении радикалов возбуждены уголовные дела.