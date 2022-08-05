В Карачаево-Черкесии поймали готовившего теракт сторонника украинских националистов

Черкесск. Карачаево-Черкесия. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили взрыв, который готовил последователь нацистской украинской идеологии. Несостоявшийся террорист задержан в Черкесске (Республика Карачаево-Черкесия), сообщает пресс-центр ведомства.

По версии следствия, 30-летний мужчина планировал совершить теракт в людном месте с целью уничтожения сотрудников российских силовых структур. Он являлся приверженцем идей неонацизма и действовал под патронажем организации «Правый сектор» (запрещена на территории России). После преступления злоумышленник наделся бежать на территорию Украины.

На его квартире и в оборудованном им тайнике нашли два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления и схемы расположения зданий прокуратуры и военкомата. В средствах связи задержанного содержалась переписка с украинскими националистами.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса.