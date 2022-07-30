Владельцам сгоревшего хостела в Москве предъявили обвинение в смерти постояльцев

Москва. В хостеле на улице Алма-Атинской в Москве в ночь на 29 июля произошёл пожар, в результате которого погибли восемь человек, шестеро пострадали. Как передаёт «Мир 24», все погибшие — мужчины в возрасте от 19 до 60 лет — находились в одной комнате и скончались от отравления продуктами горения. Учредителю и гендиректору хостела предъявили обвинение.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября», — цитирует издание пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая.

Она отметила, что обвинение предъявлено по части 3 статьи 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По данным Главного следственного управления СКР по Москве, ранее были задержаны 55-летний учредитель хостела Рауф Миронов и его 24-летняя дочь, генеральный директор Элеонора Миронова.