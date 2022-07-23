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Участок федеральной трассы в Сочи подтопило в результате проливных дождей

12:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
Участок федеральной трассы в Сочи подтопило в результате проливных дождей
12:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
68
0
#Сочи\n#Краснодарский край\n#дожди
Фото: ИА «Сусанин»
68
0

Минувшей ночью в Лазаревском районе города выпало 89 мм осадков.

Сочи. Краснодарский край. Федеральная трасса Джугба-Сочи была подтоплена в результате сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На 22 и 23 июля в Сочи прогнозировались ливни, грозы, смерчи и сильный ветер. Минувшей ночью в Лазаревском районе выпало 89 мм осадков. Это привело к подтоплению частных домовладений и 200-метрового участка вышеупомянутой федеральной трассы. Отмечается, что проезжая часть уже высвобождена от воды.

При этом уровень воды в реках Сочи приблизился к критическим отметкам.

12:45, 23 июля, 2022
Юрий Абашев
68
0
#Сочи\n#Краснодарский край\n#дожди