Участок федеральной трассы в Сочи подтопило в результате проливных дождей

Сочи. Краснодарский край. Федеральная трасса Джугба-Сочи была подтоплена в результате сильного дождя, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На 22 и 23 июля в Сочи прогнозировались ливни, грозы, смерчи и сильный ветер. Минувшей ночью в Лазаревском районе выпало 89 мм осадков. Это привело к подтоплению частных домовладений и 200-метрового участка вышеупомянутой федеральной трассы. Отмечается, что проезжая часть уже высвобождена от воды.

При этом уровень воды в реках Сочи приблизился к критическим отметкам.