Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

В Москве из жилого дома эвакуировали 400 жителей

11:04, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
В Москве из жилого дома эвакуировали 400 жителей
11:04, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
91
0
#Москва\n#МЧС\n#эвакуация\n#лифт\n#спасение\n#вертолет\n#пожар
Фото: moscow.mchs.gov.ru
91
0

Авиатехника совершила 9 сбросов воды.

Москва. Пожар в жилом доме ликвидировали в Москве. Огонь вспыхнул поздно вечером 20 июля на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 23:07. Пламя заметили на кровле девятиэтажки. Площадь пожара составила около 1000 кв. метров.

Из дома эвакуировали порядка 400 жителей. Одного человека спасли из застрявшего лифта. Сведений о пострадавших не поступало.

Локализовать огонь удалось в 00:52, ликвидировать в 03:18. Для тушения использовался вертолет. Он сделал 9 сбросов воды, отметили в ГУ МЧС по Москве.

11:04, 21 июля, 2022
Евгений Кандаков
91
0
#Москва\n#МЧС\n#эвакуация\n#лифт\n#спасение\n#вертолет\n#пожар