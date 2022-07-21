В Москве из жилого дома эвакуировали 400 жителей

Москва. Пожар в жилом доме ликвидировали в Москве. Огонь вспыхнул поздно вечером 20 июля на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 23:07. Пламя заметили на кровле девятиэтажки. Площадь пожара составила около 1000 кв. метров.

Из дома эвакуировали порядка 400 жителей. Одного человека спасли из застрявшего лифта. Сведений о пострадавших не поступало.

Локализовать огонь удалось в 00:52, ликвидировать в 03:18. Для тушения использовался вертолет. Он сделал 9 сбросов воды, отметили в ГУ МЧС по Москве.