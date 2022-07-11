В Татарстане затонул теплоход с 34 людьми на борту

Казань. Татарстан. Прогулочный теплоход затонул на Волге в Татарстане неподалеку от поселка Аракчино (район Казани). Как пишет «Интерфакс», инцидент произошел 10 июля.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что на борту находились 34 человека. Их эвакуировали проходившие мимо речные суда. Погибших и пострадавших нет. Надзорное ведомство проведет по факту кораблекрушения проверку.

А в Следственном комитете в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Ведется опрос свидетелей, будут проведены экспертизы.

Напомним, 11 лет назад в этот же день, 10 июля 2011 года, на Волге в Татарстане затонул прогулочный теплоход «Булгария». В результате 122 человека погибли, еще 79 получили травмы.

UPDATE: позднее в Следственном комитете причиной затопления теплохода в районе Аракчино назвали перегруз. Как выяснилось, максимальная вместимость судна составляет 15 человек.