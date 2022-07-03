Пять частных домов разрушено в Белгороде после серии взрывов

Белгород. Белгородская область. 3 июня после серии хлопков в Белгороде полностью разрушенными оказались пять частных жилых домов. Об этом сообщают «Известия».

Повреждения получили 11 окрестных многоквартирных домов и 39 частных. Подрядчики уже сегодня приступят к восстановительным работам. В результате происшествия три человека погибли, четверо пострадали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предположил, что причиной разрушений могла стать работа системы противовоздушной обороны.