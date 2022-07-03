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Пять частных домов разрушено в Белгороде после серии взрывов

12:35, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
Пять частных домов разрушено в Белгороде после серии взрывов
12:35, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
386
0
#Белгород\n#происшествие\n#разрушения
Фото: twenty20.com
386
0

Предположительная причина — работа системы ПВО.

Белгород. Белгородская область. 3 июня после серии хлопков в Белгороде полностью разрушенными оказались пять частных жилых домов. Об этом сообщают «Известия».

Повреждения получили 11 окрестных многоквартирных домов и 39 частных. Подрядчики уже сегодня приступят к восстановительным работам. В результате происшествия три человека погибли, четверо пострадали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предположил, что причиной разрушений могла стать работа системы противовоздушной обороны.

12:35, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
386
0
#Белгород\n#происшествие\n#разрушения