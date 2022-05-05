Два села в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Белгород. Белгородская область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины двух приграничных сёл. Об этом передаёт «Интерфакс».

«Идёт обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — цитирует издание сообщение губернатора в ТГ-канале.

Отмечается, что приграничные белгородские сёла неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны с 24 февраля. 1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошёл пожар на нефтебазе в самом Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

Также «Интерфакс» сообщает, что 14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель Журавлёвки. В ней и в Нехотеевке введён режим ЧС.

19 апреля при обстреле Вооружёнными силами Украины села Головчино Грайворонского городского округа было повреждено газо- и электроснабжение. Пострадали трое поселян.

25 апреля со стороны Украины обстреляли Нехотеевку и Журавлёвку, тогда пострадали два жителя. На следующий день ночью вновь обстреляли Головчино. В результате было повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

Всего за время спецоперации в Белгородской области при обстрелах со стороны Украины повреждено более 200 жилых домов.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать все случаи обстрела населённых пунктов в Белгородской области.