Вертолет упал во время учебного полета в Саратове

Саратов. Саратовская область. В Саратове 28 апреля упал вертолет «Ансат». Об этом сообщают «Известия».

Мэр города Михаил Исаев подтвердил, что 28 апреля судно совершало учебный полет из поселка Соколовый.

Он уточнил, что по предварительной информации, экипаж покинул вертолет с помощью парашютов.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале написал, что живым нашли 26-летнего летчика. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, имеет ушибы конечностей. В сгоревшем вертолете специалисты нашли тело еще одного человека. Поиски третьего пассажира продолжаются.

Очевидцы сообщили, что вертолет упал на Кумысной поляне, в результате загорелась лесополоса.

На месте работают оперативные службы региона. Есть предположение, что судно принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища.