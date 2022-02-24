В ФСБ сообщили о ракетном обстреле двух гражданских судов в Азовском море

Краснодар. Краснодарский край. Два гражданских грузовых судна были атакованы Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю.

Сообщается, что удар был нанесен ракетами, есть как минимум один пострадавший.

«В 11:00 24 февраля в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение», — приводит агентство текст сообщения.

Экипаж сумел справиться с пожаром самостоятельно, суда продолжили плавание по намеченному курсу. На помощь им направлены пограничные сторожевые катера. В их задачу входит эвакуация раненого матроса на берег.

Напомним, 24 февраля российские войска начали операцию по оказанию военной помощи республикам Донбасса.