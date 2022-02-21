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Тело пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции нашли в реке

11:23, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Тело пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции нашли в реке
11:23, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
394
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#Московская область\n#лед\n#река\n#МЧС\n#Следственный комитет\n#поиск\n#трагедия
Фото: pixabay.com
394
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Владимир Ялунин исчез в начале февраля.

Аксиньино. Московская область. Водолазы извлекли из Москвы-реки тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Тело обнаружили в 200 метрах ниже места, где заканчивались следы его квадроцикла, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Комсомольской правды».

Ялунин пропал 6 февраля в районе подмосковного села Аксиньино. Из дома он выехал на квадроцикле. Следы машины обрывались у берега Москвы-реки. Неподалеку на льду обнаружили пролом, под которым нашли технику. Однако тело бывшего замминистра удалось обнаружить лишь после многодневных поисков.

К розыску Ялунина подключили центральный аппарат Следственного комитета. Распоряжение об этом дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

11:23, 21 февраля, 2022
Евгений Кандаков
394
0
#Московская область\n#лед\n#река\n#МЧС\n#Следственный комитет\n#поиск\n#трагедия