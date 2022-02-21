Тело пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции нашли в реке

Аксиньино. Московская область. Водолазы извлекли из Москвы-реки тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Тело обнаружили в 200 метрах ниже места, где заканчивались следы его квадроцикла, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Комсомольской правды».

Ялунин пропал 6 февраля в районе подмосковного села Аксиньино. Из дома он выехал на квадроцикле. Следы машины обрывались у берега Москвы-реки. Неподалеку на льду обнаружили пролом, под которым нашли технику. Однако тело бывшего замминистра удалось обнаружить лишь после многодневных поисков.

К розыску Ялунина подключили центральный аппарат Следственного комитета. Распоряжение об этом дал председатель СКР Александр Бастрыкин.