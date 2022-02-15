Отпустившего сына вице-мэра начальника ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию

Нижний Тагил. Свердловская область. Бывший руководитель городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов проведет 2 года в колонии-поселении. Приговор по делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего полицейского вынес суд, пишет Лента.ру.

Как рассказал порталу официальный представитель управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, от 9 до 10 месяцев колонии-поселения получили также трое бывших подчиненных Чернова: Сергей Петухов, Денис Холстинин и Константин Бабушкин.

Автоинспекторы задержали находившегося за рулем лишенного прав Владимира Базилевича. Начальник ГИБДД приказал сотрудникам отпустить автомобилиста, который является сыном Игоря Базилевича — вице-мэра Нижнего Тагила и депутата городской думы.

Прав на вождение Базилевич-младший лишился после того, как устроил пьяное ДТП со смертельным исходом для одного из участников.

Как объяснили на суде Петухов, Холстинин и Бабушкин, они просто выполнили указание своего начальника.