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Отпустившего сына вице-мэра начальника ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию

11:24, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Отпустившего сына вице-мэра начальника ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию
11:24, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
104
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#Свердловская область\n#Нижний Тагил\n#ГИБДД\n#Госавтоинспекция\n#чиновники\n#дети\n#суд\n#приговор
Фото: twitter.com/aa_russian
104
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Вместе с ним осуждены трое рядовых сотрудников ДПС.

Нижний Тагил. Свердловская область. Бывший руководитель городского отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов проведет 2 года в колонии-поселении. Приговор по делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего полицейского вынес суд, пишет Лента.ру.

Как рассказал порталу официальный представитель управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, от 9 до 10 месяцев колонии-поселения получили также трое бывших подчиненных Чернова: Сергей Петухов, Денис Холстинин и Константин Бабушкин.

Автоинспекторы задержали находившегося за рулем лишенного прав Владимира Базилевича. Начальник ГИБДД приказал сотрудникам отпустить автомобилиста, который является сыном Игоря Базилевича — вице-мэра Нижнего Тагила и депутата городской думы.

Прав на вождение Базилевич-младший лишился после того, как устроил пьяное ДТП со смертельным исходом для одного из участников.

Как объяснили на суде Петухов, Холстинин и Бабушкин, они просто выполнили указание своего начальника.

11:24, 15 февраля, 2022
Евгений Кандаков
104
0
#Свердловская область\n#Нижний Тагил\n#ГИБДД\n#Госавтоинспекция\n#чиновники\n#дети\n#суд\n#приговор