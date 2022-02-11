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Два человека погибли при крушении самолета на Камчатке

11:06, 11 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Два человека погибли при крушении самолета на Камчатке
11:06, 11 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#авиация\n#Камчатка\n#МЧС\n#крушение самолета\n#гибель людей\n#авиакатастрофа
Фото: 41.mchs.gov.ru
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Ан-2 упал при взлете с необорудованной полосы.

Северные Коряки. Камчатский край. Оба члена экипажа потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-2 погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление МЧС.

Тело второй жертвы авиакатастрофы обнаружили после непродолжительных поисков. Ранее сообщалось о гибели одного человека, тело которого нашли при тушении загоревшихся обломков воздушного судна.

По данным МЧС, самолет Ан-2 компании «Камчатский кречет», перевозивший груз, упал при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки Елизовского района. На борту находились 2 человека.

Проверку проводит транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

11:06, 11 февраля, 2022
Евгений Кандаков
351
0
#авиация\n#Камчатка\n#МЧС\n#крушение самолета\n#гибель людей\n#авиакатастрофа