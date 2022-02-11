Два человека погибли при крушении самолета на Камчатке

Северные Коряки. Камчатский край. Оба члена экипажа потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-2 погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление МЧС.

Тело второй жертвы авиакатастрофы обнаружили после непродолжительных поисков. Ранее сообщалось о гибели одного человека, тело которого нашли при тушении загоревшихся обломков воздушного судна.

По данным МЧС, самолет Ан-2 компании «Камчатский кречет», перевозивший груз, упал при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки Елизовского района. На борту находились 2 человека.

Проверку проводит транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.