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В Сочи сель заблокировал семиэтажный дом

10:21, 10 февраля, 2022
Евгений Кандаков
В Сочи сель заблокировал семиэтажный дом
10:21, 10 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Краснодарский край\n#Сочи\n#осадки\n#дожди\n#ливни\n#стихийное бедствие
Фото: instagram.com/love.sochi
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Городские власти объявили режим ЧС на месте происшествия.

Сочи. Краснодарский край. Сильные осадки привели к сходу оползня на окраине Сочи. Лавина из грязи и поваленных деревьев завалила 9 февраля подъезд семиэтажного дома по улице Пластунской, пишет «Российская газета».

Региональный оперативный штаб по борьбе с последствиями ливней объявил на месте происшествия режим ЧС. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Проводятся работы по вывозу грунта и деревьев. Жильцов предупредили о возможности переселения в маневренный фонд.

В администрации Сочи уточнили, что в доме располагаются 24 квартиры. Само здание – самострой, его возвели в 2013 году без разрешительной документации и ввели в эксплуатацию по решению суда.

10:21, 10 февраля, 2022
Евгений Кандаков
121
0
#Краснодарский край\n#Сочи\n#осадки\n#дожди\n#ливни\n#стихийное бедствие