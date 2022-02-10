В Сочи сель заблокировал семиэтажный дом

Сочи. Краснодарский край. Сильные осадки привели к сходу оползня на окраине Сочи. Лавина из грязи и поваленных деревьев завалила 9 февраля подъезд семиэтажного дома по улице Пластунской, пишет «Российская газета».

Региональный оперативный штаб по борьбе с последствиями ливней объявил на месте происшествия режим ЧС. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Проводятся работы по вывозу грунта и деревьев. Жильцов предупредили о возможности переселения в маневренный фонд.

В администрации Сочи уточнили, что в доме располагаются 24 квартиры. Само здание – самострой, его возвели в 2013 году без разрешительной документации и ввели в эксплуатацию по решению суда.