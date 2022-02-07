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Неизвестные взяли штурмом бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге

17:29, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Неизвестные взяли штурмом бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге
17:29, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
43
0
#Екатеринбург\n#бизнес\n#нападение\n#полиция\n#рейдерский захват
Фото: instagram.com/manhattan__ekb/
43
0

Полиция проверяет информацию о случившемся.

Екатеринбург. Свердловская область. Несколько десятков мужчин захватили бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге. На странице объекта в Instagram размещено видео нападения и комментарий, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел в ночь на 5 февраля. Толпа неизвестных ворвалась в здание, выгнала из него охранников и установила контроль над помещениями. Отмечается, что захват бизнес-центра может быть связан с претензиями на владение «Манхэттеном» управляющей компанией (УК) «Аурус». Официально здание принадлежит их конкуренту, УК «Кировская».

По факту захвата здания проверку проводит полиция. По предварительным данным, вреда здоровью или имуществу сотрудников бизнес-центра причинено не было.

17:29, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
43
0
#Екатеринбург\n#бизнес\n#нападение\n#полиция\n#рейдерский захват