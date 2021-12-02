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В Алтайском крае школьник выстрелил сверстнику в голову из пневматики

11:03, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
В Алтайском крае школьник выстрелил сверстнику в голову из пневматики
11:03, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
245
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#Алтай\n#школа\n#происшествие\n#подростки\n#Следственный комитет\n#пострадавший ребенок\n#оружие\n#стрельба
Фото: pixabay.com
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Следственные органы проводят проверку.

Алтайское. Алтайский край. Школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета в Алтайском крае. В результате ранение в голову получил его сверстник, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в селе Алтайское Алтайского района утром 1 декабря неподалеку от местной школы. По предварительным данным, выстрел произвел ученик 10 класса. Пострадавшему несовершеннолетнему оказана медицинская помощь. Врачи установили травму головы.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

11:03, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
245
0
#Алтай\n#школа\n#происшествие\n#подростки\n#Следственный комитет\n#пострадавший ребенок\n#оружие\n#стрельба
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