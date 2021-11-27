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На оборонном предприятии в Нижегородской области произошёл пожар

13:22, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
На оборонном предприятии в Нижегородской области произошёл пожар
13:22, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Нижегородская область\n#завод
Фото: vk.com/dzr_dtp
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Пострадали два человека.

Дзержинск. Нижегородская область. В Нижегородской области на оборонном предприятии произошли взрыв и пожар. Об этом пишут «Известия»

По предварительной информации, инцидент случился на заводе имени Свердлова в Дзержинске. В цехе по производству ацетона произошёл пожар на площади 900 кв. метров. Пострадали два человека. В МЧС отметили, что угрозы жизни людям нет, очаг возгорания ликвидируется. 

Завод имени Свердлова входит в военно-промышленный комплекс России, на нём производят взрывчатку и промышленную химию. 

«Интерфакс» отмечает, что на предприятии ранее уже происходили инциденты: в 2018 году взрыв прогремел в здании утилизации мин, шесть рабочих погибли. В 2020 году три человека попали в больницы из-за разгерметизации сосуда с ацетоном.

Напомним, накануне в Кузбассе прогремел взрыв на угольной шахте. Десятки человек погибли и пострадали. Возбуждено уголовное дело. 

13:22, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
200
0
#Нижегородская область\n#завод
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